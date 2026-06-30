Senado rechazó Acusación Constitucional contra exministro Grau

El Senado rechazó este martes la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

Los parlamentarios rechazaron los cuatro capítulos de la Acusación. Destacando el bajo respaldo al que trataba el manejo de las cuentas fiscales, que solamente logró 9 votos a favor.

Según consignó Radio Cooperativa, el libelo, que había sido visado previamente por la Cámara de Diputados por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, imputaba al economista una infracción a la Constitución y las leyes en el marco de su gestión en el manejo de las finanzas públicas de la nación.

“Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento”

El exministro Grau, tras conocer la decisión, sostuvo que “ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, sino que los hechos mismos no eran ciertos”.

Valoró “la transversalidad del rechazo de la acusación” con votos de la UDI y RN.

Recordó que “el país tiene desafíos muy relevantes” y que “no es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica”.