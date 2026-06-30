Qué hacer en Ñuñoa: conoce 3 tenedores libres de esta comuna

Si buscas qué hacer en Santiago, y en específico, qué hacer en Ñuñoa, y quieres disfrutar una comida abundante, los tenedores libres son una excelente alternativa. La comuna cuenta con restaurantes especializados en gastronomía peruana y parrilladas que permiten probar una gran variedad de platos por un precio fijo.

Además de su oferta cultural, parques y vida de barrio, Ñuñoa también se ha consolidado como un destino gastronómico. Por ello, si quieres comer sin límites, estos son tres de los tenedores libres más destacados de la comuna.

Qué hacer en Ñuñoa: tenedores libres para disfrutar una gran variedad de sabores

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico es uno de los tenedores libres más conocidos de la comuna. Su buffet incluye ceviches, carnes, parrillas, platos criollos, acompañamientos y postres, ofreciendo una amplia variedad de preparaciones para toda la familia.

Además, el restaurante suele contar con promociones especiales durante la semana y para celebraciones, lo que lo convierte en una de las alternativas más populares de Ñuñoa.

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Otra excelente opción es Pachamama Tenedor Libre, un restaurante especializado en gastronomía peruana que ofrece un buffet con preparaciones tradicionales y una amplia selección de platos.

Su propuesta incluye ceviches, carnes, platos calientes y postres. Asimismo, el local realiza promociones para parejas y grupos durante distintos días de la semana.

Qué hacer en Ñuñoa: una alternativa para los amantes de las parrilladas

Valerio Parrilladas Tenedor Libre

Dirección: Avenida Salvador 3094, Ñuñoa.

Para quienes prefieren las carnes, Valerio Parrilladas Tenedor Libre ofrece un buffet enfocado en distintos cortes, acompañamientos y preparaciones de inspiración peruana.

El restaurante también mantiene promociones para adultos y niños. Gracias a ello, se ha transformado en una alternativa ideal para compartir con amigos o en familia.

Una ruta gastronómica para recorrer Ñuñoa

Estos tres tenedores libres demuestran que la comuna ofrece alternativas para quienes buscan disfrutar una comida abundante sin salir de Santiago. Además, su cercanía con estaciones de Metro y avenidas principales facilita el acceso desde distintos sectores de la capital.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Ñuñoa, recorrer estos restaurantes puede ser un panorama ideal para descubrir nuevos sabores y disfrutar una experiencia gastronómica sin límites.