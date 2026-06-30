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Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas de Taltal

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que, con este nuevo golpe a las organizaciones criminales, la región superó la barrera de las 112 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023. Cifra que -dijo- merece destacarse, porque “es el resultado del trabajo, no de una, sino de todas las instituciones que participan en la persecución penal del crimen organizado”.

Patricia Schüller Gamboa
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Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas de Taltal

La vigilancia que personal de Carabineros realiza en rutas secundarias de la Región de Antofagasta, permitió nuevamente frustrar los planes de una organización criminal que pretendía movilizar una importante cantidad de drogas.

En esta ocasión, el procedimiento correspondió al hallazgo de un vehículo sin ocupantes, en una ruta próxima a comuna de Taltal. Este se encontraba cargado con 167 kilos de clorhidrato de cocaína y 64 kilos de pasta base de cocaína.

Las diligencias del caso quedaron en manos de funcionarios de la sección OS7 Antofagasta de Carabineros y la Fiscalía de Taltal.

112 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que, con este nuevo golpe a las organizaciones criminales, la región superó la barrera de las 112 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023.

Cifra que -dijo- merece destacarse. “Es el resultado del trabajo, no de una, sino de todas las instituciones que participan en la persecución penal del crimen organizado”.

Fortalecer el trabajo interagencial

El persecutor agregó que la meta de la Fiscalía en adelante es fortalecer el trabajo interagencial en todos los anillos de la estrategia de combate al crimen organizado. Esto es, frontera, carreteras, ciudades e investigación patrimonial.

“Alcanzar esta meta no implica bajar los brazos”

“Alcanzar esta meta no implica bajar los brazos. Todo lo contrario. Nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para ser cada día más eficientes e implacables en la lucha contra el narcotráfico transnacional que intenta penetrar nuestras fronteras. Porque, como ya lo hemos dicho antes, cada kilo de droga que le arrebatamos a estos grupos criminales, se traduce en más seguridad. Y mejor calidad de vida para nuestras familias”, apuntó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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