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Gran incendio afectó al Regimiento N° 9 Arauco en Osorno: No hubo lesionados

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia y explicó que el fuego se habría concentrado en una antigua construcción cuya techumbre presenta dificultades para el combate de las llamas.

Patricia Schüller Gamboa
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Gran incendio afectó al Regimiento N° 9 Arauco en Osorno: No hubo lesionados

Un incendio afectó este martes al edificio del Regimiento N° 9 Arauco en Osorno. El siniestro obligó a la presencia de un importante número de compañías de Bomberos tanto de la ciudad como de comunas vecinas.

El fuego en el recinto militar, ubicado en calle O’Higgins con Barros Arana, se inició poco después del mediodía. Generó una columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la ciudad de Osorno.

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia y explicó que el fuego se habría concentrado en una antigua construcción cuya techumbre presenta dificultades para el combate de las llamas.

“La causa del origen del fuego está siendo ahora materia de investigación por parte de Bomberos. Puede ser por varias causas, quizás la instalación eléctrica o alguna sobrecarga”, agregó Rehbein.

Evacuación preventiva

La emergencia obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 40 personas, entre civiles y personal militar. Dada la magnitud del siniestro se activaron tres alarmas consecutivas de incendio y participaron en el combate brigadas de bomberos de Osorno, San Pablo, Río Bueno y Río Negro.

Carabineros de Chile procedió al cierre de las calles aledañas, se descartó la presencia de material explosivo o balístico en el área afectada y los establecimientos educacionales cercanos suspendieron de forma preventiva sus actividades.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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