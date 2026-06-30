Presidente Kast en Mercosur: Hay un terremoto que “se llama crimen organizado”

El Presidente José Antonio Kast intervino este martes en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) al que asistió en el marco de su visita por Paraguay.

Según consignó T13, el Mandatario comenzó “de una manera distinta a la que se acostumbra en una mesa como esta”. Haciendo alusión a los dos terremotos que afectaron Venezuela que dejaron, según el último balance, 1.719 fallecidos.

“Desde cada rincón de Sudamérica han despegado aviones, se han sumado rescatistas, se ha colaborado de manera solidaria (…) Ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quienes estaban bajo los escombros. Solo queríamos saber si había gente con vida“, sostuvo.

Seguridad en el continente

Luego abordó el tema de seguridad del continente, el cual realizó una comparación con el crimen de seguridad.

“Hay un segundo terremoto del cual quiero hablarles, un terremoto más lento y silencioso pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que perdieron su vida en el terremoto en Venezuela. No se registra en un sismógrafo, pero está debajo de cada uno de los problemas que se debaten en esta cumbre. Ese terremoto se llama crimen organizado”, añadió.

Kast manifestó que “no hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado. Eso también es una preocupación hacia lo que viene, porque vamos a generar un corredor bioceánico que tiene que garantizarnos la certeza, la seguridad, de que no va a ser utilizado por este crimen organizado”.

El Mandatario invitó a sus pares del continente a “sumarse” al “esfuerzo común”

Según consignó T13, el Jefe de Estado, en la ocasión, invitó a sus pares del continente a “sumarse” al “esfuerzo común” para combatir el crimen organizado a través de una “cumbre” sobre este tema.

“Es un desafío que necesita avanzar en comunidad (…) Se acordó en el compromiso de Santiago. Ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente que están hoy día presente en esta mesa y a quienes invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado”, dijo.

“Esperamos que la colaboración en seguridad y migración pase a ser uno de los ejes centrales en las próximas cumbres que nos convoquen. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, sí les solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlos, individualmente es prácticamente imposible”, complementó. En el cierre, hizo referencia a la crisis que ocurrió en Bolivia, con varias semanas de intensas protestas. Añadió que la “libertad y orden democrático son innegociables” y expresó su “solidaridad y respaldo” al gobierno de su par de ese país, Rodrigo