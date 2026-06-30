Exintegrantes del grupo Alegría debutan en la escena musical con su nueva banda: “Máximo Level”

El grupo “Máximo Level” comienza a tomar vida propia, luego de la separación de sus integrantes de la histórica banda “Alegría”. De hecho, ya han tenido numerosas presentaciones bajo esta nueva denominación y comienzan a hacerse un espacio dentro de la música tropical.

Todo esto, de la mano de su vocalista Gabriel Suaréz, exparticipante del programa “Rojo” de TVN, y de otros destacados programas de talentos.

Su líder Neftalí Pereira, conocido como “El gordito regalón”, comenta que “esta agrupación la veníamos trabajando desde hace un tiempo y era parte de una consigna que veníamos gritando en nuestros shows. Hace referencia a que con nuestro espectáculo ya habíamos pasado al siguiente nivel”.

Nueve son los integrantes de “Máximo Level”, quienes vienen desde hace años trabajando juntos, con la experiencia de años compartiendo escenario. En ese marco, tanto para ellos como para sus fans, el nuevo proyecto logró rápida aceptación.

“Cuando tienes la convicción que el trabajo de años lo has hecho bien, cuando cuentas con el apoyo del público y los fans, con más de 30 años de éxitos, es reconfortante. Nuestros seguidores nos entregan mucho cariño por este nuevo comienzo y eso, para nosotros es vital. Tenemos el talento de sobra para levantar esta nueva marca y seguir trabajando”, explica Pereira.

Los planes de “Máximo Level” incluyen darse a conocer por todo el país y llegar al corazón de los amantes de la cumbia. Al respecto Pereira enfatiza que “la gente quiere escuchar las canciones del grupo Alegría, ejecutadas por nosotros. Tenemos la animación oficial, que por muchos años le dio el sello a la banda y pronto entraremos al estudio para sellar este proyecto musical con cumbias nuevas y bailables”.

Sin embargo, los integrantes de “Máximo Level” están conscientes de que las comparaciones con su grupo anterior serán inevitables.

“La esencia del grupo Alegría somos nosotros y nuestro animador. Hoy nos toca cambiar de nombre, pero sabemos que los fanáticos van a apreciar esta nueva etapa. Todo lo que hacemos lo hacemos por respeto y amor hacia ellos. Ahora subimos el nivel. Somos los mismos, pero ahora en un ‘Máximo Level’”, concluyen.