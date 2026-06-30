Kast felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las presidenciales de Perú

El Presidente José Antonio Kast felicitó a la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo en el balotaje. Ambos manifestaron su deseo de trabajar en una agenda común.



“Felicito a la Presidenta Electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. Trabajaremos por un agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro”, señaló Kast en su cuenta de X.



Por la misma vía, Fujimori respondió: “Muchas gracias, presidente Kast, por este mensaje. Esta nueva etapa abre la oportunidad de impulsar iniciativas que generen mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades para nuestros países y para toda la región”.



Previamente, a través de la Cancillería, el Gobierno de Chile felicitó a Keiko Fujimori y también “al pueblo peruano por el respeto al ejercicio democrático y por su compromiso cívico expresado a través de las urnas”.



“Chile reafirma su voluntad de continuar fortaleciendo la histórica relación bilateral con el Perú, basada en profundos vínculos humanos, políticos, económicos y culturales, así como en una amplia agenda de cooperación y confianza mutua”, añadió la nota oficial.



“El Gobierno de Chile expresa sus mejores deseos de éxito a la Presidenta electa en las altas responsabilidades que asumirá en beneficio del pueblo peruano y de la integración y amistad entre nuestros países”, cerró la declaración.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes que la candidata de derecha ganó la segunda vuelta celebrada el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos. En tanto, el candidato de izquierda Roberto Sánchez obtuvo un 49,865%.