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Cancillería confirma muerte de persona chilena en terremotos de Venezuela

“La Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado junto con lamentar el deceso.

Patricia Schüller Gamboa
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Cancillería confirma muerte de persona chilena en terremotos de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena a causa de los dos terremotos ocurridos en Venezuela.

“La Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención“, señaló en un comunicado junto con lamentar el deceso.

Durante la tarde, las autoridades de Venezuela elevaron a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en noreste país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lamentó los efectos de la tragedia “más grande sufrida en las últimas décadas”.

Ayer, un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos junto a su equipamiento viajaron a Venezuela en un avión KC135 de la Fuerza Aérea de Chile.

En el vuelo también viajaron el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un funcionario de la Cancillería para coordinar la logística de los equipos chilenos en terreno.

Terremotos en Venezuela: fallecidos aumentaron a 920 y hay 3.360 heridos
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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