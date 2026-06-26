Terremotos en Venezuela: fallecidos aumentaron a 920 y hay 3.360 heridos

A 920 aumentaron hasta ahora los fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela. Los heridos subieron a 3.360.

“Debemos anunciar con dolor que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos. Hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas”, informó en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



El dirigente agradeció “a los miles de voluntarios”. Así como a los “miles y miles de funcionarios, de grupos de rescate, de cuerpos policiales, de las Fuerzas Armadas y alcaldías” por sus esfuerzos para atender a los afectados del doble seísmo.



Pidió a la población que “no baje a La Guaira”. Añadió que “entendiendo que ha sido masiva la intención, el deseo de todos de ayudar al prójimo, también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a las personas afectadas y heridos a un refugio o a los hospitales a la ciudad capital del estado”.