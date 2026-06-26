Un himno generacional cumple 30 años: “Wannabe” de las Spice Girls festeja tres décadas

“Wannabe”, el primer gran éxito del grupo británico Spice Girls, está cumpliendo este viernes 30 años desde su lanzamiento. Y luego de tres décadas, el hit se mantiene como un popular himno generacional.

La canción se lanzó el 26 de junio de 1996. A raíz del éxito que alcanzó el tema, la agrupación, que apenas tenía 2 años tras su fundación en 1994, fue catapultada al estrellato global.

En una conversación con AFP, exdirector del periódico The Sun, Dominic Mohan, quien cubría la actualidad musical de esa época, recordó lo que significó el hit para el grupo.

“’Wannabe’ es el tipo de canción de la que uno sabe inmediatamente, desde que lo escucha por primera vez, que va a pasar a la historia”, sostuvo.

A su vez, sobre las Spice Girls, mencionó que “no era simplemente un grupo pop pasajero”. En ese sentido, añadió: “Eran muy dinámicas y también transmitían mensajes bastante fuertes sobre el feminismo, el ‘Girl Power’ y la importancia de ser uno mismo”.

¿Rumores de reencuentro?

En la actualidad, el tema acumula cerca de 1.500 millones de reproducciones en Spotify, y su aniversario número 30° reavivó los rumores de un eventual reencuentro de sus integrantes.

Sin embargo, por ahora no se ha confirmado ninguna reunión del grupo, cuya última actuación juntas fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Luego de eso, la agrupación se reunió de forma puntual en varias ocasiones, siendo la última de ellas en 2019. No obstante, en esa ocasión no estuvo presente Victoria Beckham.

Joel Gray, profesor de medios, arte y comunicación en la Sheffield Hallam University, comentó al citado medio que “no creo que vayamos a ver una reunión completa del grupo, pero sí puedo imaginar perfectamente que vuelvan a hacer algo juntas”.

“Lo que he aprendido con las Spice Girls es que nunca hay que decir nunca”, enfatizó.

Por ahora, lo único que ha anunciado el grupo es una camiseta conmemorativa y una edición en vinilo de “Wannabe”.