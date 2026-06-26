Con algunos cruces confirmados: Así están el cuadro del Mundial 2026 y las tablas de los grupos

Continúa en desarrollo la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y cada vez son más los equipos que están sellando su clasificación a los dieciseisavos de final.

De momento, son 19 los elencos que ya se instalaron en la siguiente ronda del torneo.

Este jueves consiguieron el objetivo Costa de Marfil (2° del Grupo E), Ecuador (3° del Grupo E), Países Bajos (1° del Grupo F), Japón (2° del Grupo F), Suecia (3° del Grupo F) y Australia (2° del Grupo D).

Ellos se unieron a México y Sudáfrica del Grupo A; Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina del B; Brasil y Marruecos del C; EEUU del D; Alemania del E; Argentina del J; Francia y Noruega del I; y Colombia del K.

Por ahora, ya hay cuatro cruces confirmados en los dieciseisavos de final, fase que arrancá este domingo.

Los duelos que ya se definieron son: Sudáfrica vs. Canadá; Países Bajos vs. Marruecos; Brasil vs. Japón; y EEUU vs. Bosnia y Herzegovina.

Los partidos de dieciseisavos de final:

Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 15.00 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Alemania (1° Grupo E) vs. 3° Grupo A/C/D/F — Lunes 29 de junio, 16.30 horas (Gillette Stadium, Foxborough).

Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 21.00 horas (Estadio BBVA, Monterrey).

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 13.00 horas (NRG Stadium, Houston).

1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 17.00 horas (MetLife Stadium, East Rutherford).

Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 13.00 horas (AT&T Stadium, Arlington).

México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 21.00 horas (Estadio Azteca, Ciudad de México).

1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K — Miércoles 1 de julio, 12.00 horas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio, 20.00 horas (Levi’s Stadium, Santa Clara).

1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J — Miércoles 1 de julio, 16.00 horas (Lumen Field, Seattle).

2° Grupo K vs. 2° Grupo L — Jueves 2 de julio, 19.00 horas (BMO Field, Toronto).

1° Grupo H vs. 2° Grupo J — Jueves 2 de julio, 15.00 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).

Suiza (1° Grupo B) vs. 3° Grupo E/F/G/I/J — Jueves 3 de julio, 23.00 horas (BC Place, Vancouver).

Argentina (1° Grupo J) vs. 2° Grupo H — Viernes 3 de julio, 18.00 horas (Hard Rock Stadium, Miami).

1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L — Viernes 3 de julio, 21.30 horas (Arrowhead Stadium, Kansas City).

Australia (2° Grupo D) vs. 2° Grupo G — Viernes 3 de julio, 14.00 horas (AT&T Stadium, Arlington).

Las tablas de posiciones: