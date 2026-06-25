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Biministro Mas anuncia coordinación con gobiernos regionales por crisis laboral

Se informó el inicio de una coordinación con los gobiernos regionales de Coquimbo, Biobío, Arica y Parinacota, Atacama y La Araucanía para fortalecer el empleo regional.

Patricia Schüller Gamboa
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Biministro Mas anuncia coordinación con gobiernos regionales por crisis laboral

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó la segunda sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, instancia de coordinación interministerial destinada a impulsar la creación de 50 mil nuevos empleos en los próximos cuatro meses. Esto en medio de la emergencia laboral que mantiene a más de 940 mil personas desempleadas.

Se informó el inicio de una coordinación con los gobiernos regionales de Coquimbo, Biobío, Arica y Parinacota, Atacama y La Araucanía para fortalecer el empleo regional.

También se confirmó la incorporación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a este esfuerzo. Con el objetivo de apoyar la generación de nuevos puestos de trabajo mediante iniciativas de ejecución pública.

Reactivar las oportunidades laborales en las regiones

El biministro Mas destacó la importancia de reactivar las oportunidades laborales en las regiones como uno de los ejes centrales de trabajo de esta mesa.

“Como Gobierno queremos ir en ayuda de los territorios y de quienes hoy enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo. Por eso, vamos a reunirnos con delegados regionales y bajar el trabajo de esta mesa a nivel local junto a alcaldes, gremios y pymes”, señaló el secretario de Estado.

Añadió que “este esfuerzo va a continuar semana a semana, por lo que el llamado es que los otros gobiernos regionales nos contacten para poder sumar fuerzas, pues lo más importante para este Gobierno es generar nuevos empleos para transformar la vida de los chilenos”.

En la cita participaron el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

El subsecretario Rosende indicó que “la mesa no es solo una instancia de diálogo, sino que es el punto de partida de una agenda concreta para enfrentar la alta cesantía que vive el país”.

“Desde el Ejecutivo estamos impulsando una batería de iniciativas orientadas a remover barreras para la contratación, modernizar nuestra legislación laboral y generar más oportunidades de empleo formal. Ese es el foco que une todos los proyectos que estamos presentando”, explicó el subsecretario


Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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