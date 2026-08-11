Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para conocer cerca de centros comerciales

Una jornada de compras también puede convertirse en un panorama gastronómico. En distintos sectores de Santiago existen tenedores libres ubicados cerca de centros comerciales, ideales para hacer una pausa y disfrutar carnes, ceviches, sushi y otras preparaciones antes o después de recorrer las tiendas.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago y quieres combinar compras con una comida abundante, conoce tres tenedores libres que puedes encontrar en sectores con centros comerciales de la capital.

Qué hacer en Santiago: un tenedor libre cerca de Mallplaza Egaña

El Gordito

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina.

Ubicado en La Reina, El Gordito es una alternativa especialmente conveniente para quienes visitan Mallplaza Egaña. El restaurante se encuentra a pasos del centro comercial y ofrece una propuesta de tenedor libre con carnes a la parrilla, sushi, ceviches, mariscos, comida peruana y preparaciones chinas.

Además, su buffet incorpora pastas, ensaladas, platos calientes y postres. De esta manera, es una alternativa para grupos o familias que quieren combinar una jornada de compras con una comida donde exista variedad para diferentes gustos.

Qué hacer en Santiago: una alternativa cerca de Portal Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre es otro de los buffets que puedes incorporar a un recorrido de compras por el sector oriente. El restaurante se encuentra en Ñuñoa y a pocos minutos de Portal Ñuñoa, centro comercial ubicado en Avenida José Pedro Alessandri.

Su propuesta está enfocada principalmente en la gastronomía peruana. En el buffet es posible encontrar ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos criollos y postres, entre otras preparaciones.

Además, su ubicación cercana al Metro Ñuñoa facilita el desplazamiento por el sector. Así, puede convertirse en una parada antes o después de visitar el centro comercial.

Qué hacer en Santiago: carnes y buffet cerca de centros comerciales en Maipú

Vaca & Vaco

Dirección: Av. Los Pajaritos 3151, Maipú.

Para quienes recorren Maipú, Vaca & Vaco ofrece una alternativa centrada especialmente en las carnes. El restaurante funciona bajo la modalidad de tenedor libre y destaca por sus cortes preparados a la parrilla, acompañados por diferentes opciones disponibles en su buffet.

Su ubicación en Avenida Los Pajaritos permite incorporarlo a una jornada de compras o panoramas por la comuna. En el mismo eje se encuentran distintos espacios comerciales de Maipú, por lo que es una alternativa para terminar el recorrido con un almuerzo o cena abundante.

Compras y gastronomía en un mismo panorama

Visitar un centro comercial no necesariamente significa tener que comer dentro de su patio de comidas. En sus alrededores también es posible encontrar restaurantes de tenedor libre que ofrecen una experiencia diferente, especialmente para quienes prefieren sentarse con calma y probar varias preparaciones.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago, estos tres tenedores libres permiten combinar compras, paseo y gastronomía dentro de una misma jornada.