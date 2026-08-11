Tía y madre de los fallecidos están bajo protección: esto se sabe del posible suicidio de dos primos en playa de Cartagena

Dos personas fueron encontradas muertas este lunes en la playa San Sebastián de Cartagena, en la Región de Valparaíso. Las víctimas corresponden a un hombre y una mujer que eran primos.

Ambos fallecidos presentaban impactos balísticos y en el lugar se encontró una pistola inscrita a nombre de uno de ellos. De manera preliminar, las diligencias apuntan a las figuras de suicidio y auxilio al suicidio, de acuerdo T13.

La fiscal Claudia Cancino, de la Fiscalía de San Antonio, detalló que durante la mañana de este lunes “se reportó el hallazgo de dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, en la playa, por impactos balísticos. Se utilizó un arma de fuego que estaba inscrita a nombre de uno de ellos”.

El jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, Pablo Alegría, entregó antecedentes sobre las lesiones de las víctimas. “Ambas personas presentan lesiones craneales producto de la utilización de armas de fuego. Conforme a la evidencia que levantamos en el sitio del suceso y las primeras indagatorias, hemos logrado tener una línea investigativa que apunta a una acción de suicidio y auxilio al suicidio”.

Según Alegría, las primeras indagatorias apuntan a problemas personales y familiares. “La línea investigativa más concreta apunta al lado de problemas personales y familiares. Se habrían puesto de acuerdo para tomar esta decisión lamentable”, agregó.

En el sitio del suceso también fue encontrada una carta, además del arma de fuego inscrita a nombre de uno de los fallecidos.

Qué se sabe de los dos fallecidos en Cartagena

Ambas víctimas eran familiares de una adulta mayor de 80 años, quien corresponde a la madre de uno de los fallecidos y tía del otro. La mujer había sido resguardada por la Municipalidad de Cartagena tras una denuncia por vulneración de derechos.

Actualmente, la adulta mayor permanece bajo el cuidado de una vecina y cuenta con seguimiento municipal. Previamente, llevaba cerca de tres meses sin poder salir de su domicilio.

Ante esta situación, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) activó un procedimiento de protección a través de su Programa Adulto Mayor. Además, coordinó la intervención con los servicios de salud y otros organismos.

Debido a que uno de los familiares se resistió a permitir el acceso de los equipos municipales, fue necesario ingresar al inmueble con apoyo de Carabineros. La acción se desarrolló como parte del procedimiento de protección.

Municipio había activado protocolo por adulta mayor

La directora de Dideco, Fernanda Palta, explicó la intervención realizada por el municipio. “Como municipio recibimos una denuncia respecto de una adulta mayor que se encontraba en una situación de vulneración de sus derechos. A partir de esta situación, desde DIDECO, a través de nuestro Programa Adulto Mayor, intervenimos oportunamente para garantizar su protección y coordinar los servicios de salud y cuidados que necesitaba”.

La adulta mayor fue sometida a una evaluación médica, controles y exámenes, tras lo cual se determinó que actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud.

Por instrucción del juez de familia de turno, la mujer fue trasladada con apoyo del Cesfam y quedó al cuidado de una vecina. Actualmente permanece en ese domicilio y mantiene seguimiento por parte del municipio.