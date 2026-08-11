Kast nombra embajadores en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelandia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó como embajadores a Carla Serazzi en Rusia; Patricio Aguirre en Suiza; Iván Favereau en Jamaica; Carlos Morán en Japón; Sergio Narea en Kenia y Jorge Iglesias en Nueva Zelandia. Todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Carla Serazzi en Rusia

Carla Serazzi es periodista de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Posee un máster en Administración Pública de la John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard, y es egresada del Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



Ha sido embajadora en Irlanda, representante permanente alterna de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra y también ha cumplido funciones en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Y en la Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, en Washington DC. Al momento de su designación, se desempeñaba como embajadora de Chile en Suiza.

Patricio Aguirre fue designado en Suiza

Patricio Aguirre es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero de la Ciudad de México. Y estudios de Magíster en Derecho Minero de la Universidad de Chile.



En Chile, fue subdirector de la División Multilateral y de la División de Seguridad Internacional y Humana de la Cancillería. En el exterior, formó parte de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas por más de 10 años, se desempeñó como Cónsul en Suiza y fue jefe de misión alterno en la Embajada de Chile en Estados Unidos. Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en Kenia.

Iván Favereau a Jamaica

Iván Favereau es licenciado en Historia y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Ha sido representante alterno en la Misión de Chile ante la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, Suiza, y ha desarrollado funciones en las embajadas de Chile en Estados Unidos y Perú. También fue cónsul de Chile en Washington DC y cónsul adjunto en Lima. Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en República Dominicana.

Carlos Morán fue nombrado en Japón

Carlos Morán es Licenciado en Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Fue embajador de Chile en el Líbano. También ejerció cargos en las Embajadas de Chile en Finlandia, Australia y Argentina y en el Consulado General de Chile en Barcelona. Al momento de su designación se desempeñaba como jefe de la División de Medio Oriente y África de la Cancillería.

Sergio Narea fue designado en Kenia

Sergio Narea es arquitecto de la Universidad de Chile, cuenta con un diploma de especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, además de estudios en politología en la Universidad de Hamburgo y en la Academia Diplomática de Madrid.



Fue embajador de Chile en Vietnam, cónsul en Gotemburgo y cumplió funciones en las embajadas de Chile en Singapur, Vietnam y China. Al momento de su designación se desempeñaba como jefe de la División de Asia Pacífico de Cancillería.

Jorge Iglesias fue nombrado en Nueva Zelandia

Jorge Iglesias es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Victoria MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.



Formó parte de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y se desempeñó como cónsul general en Shanghái, China; París, Francia; y Arequipa, Perú.



Al momento de su designación se desempeñaba como jefe de la División Académica de la Academia Diplomática Andrés Bello.