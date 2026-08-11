Trump sale en defensa de Infantino: Aseguró que sería un “terrible error” reemplazarlo en la FIFA

El presidente de EEUU, Donald Trump, alzó la voz y defendió al timonel de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la crisis que enfrenta el dirigente al mando del organismo.
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A través de redes sociales, el presidente de EEUU apoyó al mandamás de la FIFA y señaló que este último “acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás”. Además, afirmó que si Infantino deja su cargo, el torneo “nunca volverá a ser tan exitoso o rentable”
El presidente de EEUU, Donald Trump, alzó la voz y defendió al timonel de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la crisis que enfrenta el dirigente al mando del organismo.
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