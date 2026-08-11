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Carabinero queda grave luego de ser atropellado por camión con encargo por robo en Lo Espejo

El procedimiento se registró cerca de las 3:15 horas, cuando el vehículo de carga atropelló al uniformado. Producto del impacto, el carabinero sufrió fracturas en una de sus extremidades. Está fuera de riesgo vital.

Eduardo Córdova
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Carabinero queda grave luego de ser atropellado por camión con encargo por robo en Lo Espejo

Un funcionario de Carabineros resultó gravemente herido durante la madrugada de este martes, luego de ser atropellado por un camión con encargo por robo en la comuna de Lo Espejo.

El procedimiento se registró cerca de las 3:15 horas, cuando el vehículo de carga atropelló al uniformado. Producto del impacto, el carabinero sufrió fracturas en una de sus extremidades, de acuerdo a Emol.

Personal del SAMU trasladó al funcionario hasta el Hospital de Carabineros, donde permanece recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El uniformado fue diagnosticado con fracturas de fémur y tibia en su pierna izquierda. Las heridas fueron calificadas como graves, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Tras lo ocurrido, Carabineros inició una persecución controlada para dar alcance al camión. El seguimiento finalizó en las cercanías del Barrio Chino, donde el vehículo fue recuperado.

Durante las diligencias posteriores, se constató que el camión transportaba animales. Por el momento, no se entregaron mayores antecedentes sobre la carga ni sobre eventuales detenidos vinculados al hecho.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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