Turba realizó violento robo en joyería en Santiago: delincuentes usaron máscaras e intentaron atropellar a carabineros

Una joyería ubicada en Santiago Centro fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes, perpetrado por al menos 10 delincuentes que posteriormente lograron escapar de Carabineros.

El local afectado se encuentra en calle Diagonal Cervantes, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Personal policial que se encontraba desplegado en el sector tomó conocimiento del delito y acudió rápidamente al lugar, de acuerdo a Emol.

De acuerdo con el capitán Sheng Castillo, oficial de ronda, los funcionarios sorprendieron a los sujetos cuando se disponían a escapar en un vehículo. “Se percatan que al menos 10 individuos estaban abordando un vehículo, todos con vestimenta oscura y portando máscara en sus rostros. Al ver la presencia de los funcionarios, trataron de embestirlo con el vehículo”, dijo.

Ante el riesgo para su integridad física, uno de los carabineros utilizó su arma de servicio. “Efectúa dos disparos contra los antisociales, quienes se dan a la fuga por calle Santo Domingo en contra del sentido del tránsito hacia el oriente”, indicó el capitán Castillo.

Tras la huida de los individuos, el funcionario constató que se había registrado un robo en una joyería que funcionaba al interior de un edificio. “Una vez ya el funcionario pudo resguardar su integridad física y corroborar esto, se percata que efectivamente se habría efectuado un robo al interior de una joyería, que funcionaba al interior del edificio”, agregó.

Posteriormente, personal policial realizó una inspección del lugar afectado para determinar las características del robo. “Se efectuó una revisión al interior y se encontró que uno de los inmuebles estaba totalmente desarrajado, con sus puertas abiertas y que había sido revisado por los antisociales”, cerró el capitán.

Delincuentes lograron escapar tras el robo

Hasta el momento no se han informado personas detenidas por este hecho. Tampoco se ha dado a conocer el avalúo de las especies sustraídas desde la joyería.