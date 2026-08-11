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Justicia siria condena a muerte a Bashar al Assad por crímenes de guerra y lesa humanidad

El expresidente, derrocado en diciembre de 2024 y quien se encuentra exiliado en Moscú, fue condenado junto a otras ocho personas, incluido su hermano Maher al Asad y su primo Atef Najib, el único presente en la sesión.

Leonardo Medina
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Justicia siria condena a muerte a Bashar al Assad por crímenes de guerra y lesa humanidad

Un tribunal sirio condenó a muerte este martes al expresidente Bashar al Assad, tras declararlo culpable por una serie de delitos cometidos durante los casi 14 años de guerra civil en el país.

El juicio fue realizado en ausencia, ya que el exgobernante se encuentra exiliado en Moscú

Según consignó Emol, esta es la primera sentencia de este tipo bajo los líderes transitorios de Siria.

El citado medio precisó que el juez Fakhr al Din al Aryan, en un tribunal de Damasco, declaró a Assad culpable de “asesinato premeditado, homicidio intencional de más de una persona, homicidio intencional de menores de 15 años”. 

A esto se suma “tortura, tortura con resultado de muerte y privación de libertad en múltiples ocasiones”. Todos ellos son considerados crímenes de guerra y lesa humanidad

Por su parte, también fueron condenados a muerte ocho personas más. Entre ellos está el hermano de Al Asad, Maher al Asad, y su primo Atef Najib, el único presente en la sesión.

El tribunal los declaró culpables de delitos que incluyen asesinato, incitación al asesinato, tortura con resultado de muerte y privación reiterada de la libertad.

Cabe destacar que Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia después de que los insurgentes entraran en Damasco en diciembre de 2024.

En tanto, de acuerdo a lo informado por Radio Biobío, Najib fue detenido posteriormente. Asimismo, se convirtió en uno de los funcionarios de mayor rango del antiguo régimen en ser llevado ante la justicia.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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