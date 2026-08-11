Fuertes vientos y alto nivel del lago Villarrica provocaron inundación en la costanera

La costanera de Villarrica, en la Región de La Araucanía, sufrió una inundación este lunes debido a las condiciones meteorológicas registradas en la zona. Los fuertes vientos asociados al Puelche provocaron que el agua del lago llegara hasta la calle.

Munnir Saphier, director de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villarrica, explicó a Emol que confluyeron dos fenómenos. Uno de ellos fue el elevado nivel que presenta actualmente el lago Villarrica.

“El primero es el alto nivel de la agua en el Lago Villarrica, que creo que no se daba por lo menos hace unos 15 años, y el segundo, es que se sumó el viento Puelche, que también se dio en una intensidad bastante fuerte, que hizo que el agua saltara hacia hacia la costanera misma”, explicó.

Saphier indicó que anteriormente se habían registrado episodios similares, aunque el agua no había alcanzado la calzada. Según señaló, el fenómeno había llegado “pero solamente hasta la vereda de la costanera, nunca hasta la calle, con la anegamiento que produjo en un tramo importante en la costanera”.

Asimismo, el funcionario municipal destacó que durante este año se han producido condiciones meteorológicas poco habituales en la comuna. “Este año hemos tenido eventos climáticos, pareciera que bastante fuera de lo habitual que de los inviernos que tenemos acá Villarrica, y lamentablemente ocurrió esto, pero son temas de naturaleza y contra eso no mucho lo que se puede hacer”, detalló.

Las autoridades adoptaron medidas preventivas ante la inundación, entre ellas la interrupción del tránsito en un sector de calle Costanera. La restricción se aplicó específicamente entre Colo Colo y Zegers.

Municipalidad espera evaluar posibles daños

Saphier explicó que esperan que disminuya la intensidad del viento durante las próximas horas. Una vez que mejoren las condiciones, se evaluarán eventuales daños en el sector.

El funcionario señaló que se adoptaron los resguardos necesarios “y por lo tanto esperamos que el viento baje ya estas próximas horas para volver a a retomar la normalidad en la costanera, ver los daños que pudieran eventualmente haberse producido, y reparar lo que haya que reparar y volver a la a la normalidad”.

Finalmente, Saphier calificó lo ocurrido como un evento poco habitual y advirtió sobre la frecuencia de este tipo de fenómenos meteorológicos.

“En sentido, ha sido un evento muy poco común, pero pareciera que ya vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estos eventos climáticos fuera de lo normal, porque cada vez están siendo más y de mayor intensidad”, subrayó.