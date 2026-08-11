Alcaldes de oposición se retiraron de reunión en La Moneda por seguridad

Los alcaldes de oposición se retiraron este martes de la reunión convocada por el Gobierno en La Moneda para tratar la agenda de seguridad pública.

La convocatoria fue a jefes comunales de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins.

Según informó Radio Cooperativa, entre quienes abandonaron el encuentro antes de su término figuraron los alcaldes de Puente Alto, Renca, Maipú, Quinta Normal y Valparaíso.

El jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), dijo que el retiro se debió a que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dejó la sesión para asistir a compromisos en el Congreso. Esto sumado a desacuerdos de fondo con las propuestas del Ejecutivo.

El Presidente José Antonio Kast dio inicio a la reunión, antes del retiro de los jefes comunales, agradeciendo el trabajo territorial de los municipios y enfatizando la necesidad de fijar prioridades de Estado.

El Mandatario sostuvo. “Hoy día los convocamos para poder conversar una vez que ya aprobamos una reforma importante. Más allá del debate legítimo respecto de los recursos del Fondo Común Municipal, creemos que esto va a permitir una activación de nuestra economía, pero hay un tema transversal que preocupa a toda la ciudadanía, que es la seguridad, y queremos profundizar en eso”.

De acuerdo a Cooperativa, pese al llamado del Mandatario, los municipios opositores manifestaron dudas frente a las medidas del Ejecutivo. Criticaron especialmente las indicaciones a la ley antibarricadas que buscan sancionar el corte de tránsito sin requerir la acreditación explícita de actos de violencia.

Tras la salida del grupo de oposición, la reunión continuó al interior de la sede de Gobierno con las autoridades oficialistas presentes.