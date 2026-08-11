“¡La queremos de vuelta!”: televidentes indignados por el abrupto final de “Yo soy Betty, la fea” en Canal 13

Canal 13 anunció en mayo de este año el regreso a sus pantallas de la emblemática serie colombiana “Yo soy Betty, la fea”, producción que la estación había emitido originalmente en 1999.

Sin embargo, poco menos de tres meses después de su reestreno, la teleserie salió abruptamente de la programación del canal. Su espacio de las 17:00 horas pasó a ser ocupado por la producción brasileña “Vale todo”, de acuerdo a La Hora.

La decisión provocó rápidamente la molestia de los seguidores de “Yo soy Betty, la fea” en redes sociales. “¡La queremos de vuelta!”, “esto es una falta de respeto para los televidentes” y “nos pasaron a llevar”, fueron algunos de los comentarios.

De todas formas, la serie continúa disponible a través de las plataformas digitales de Canal 13. La señal televisiva ha realizado durante el último tiempo diversos cambios en su parrilla programática.

Entre estas modificaciones estuvo el término del programa “La tarde es nuestra”, espacio que era liderado por el periodista Alfonso Concha.

El éxito mundial de “Yo soy Betty, la fea”

“Yo soy Betty, la fea” se estrenó originalmente en 1999 y se convirtió en una de las producciones colombianas más exitosas a nivel internacional. Su popularidad trascendió las fronteras de Colombia y dio origen a numerosas versiones.

La producción ingresó en 2009 al libro de los Récords Guinness como la telenovela más exitosa de la historia. Entre sus principales hitos figura su emisión en más de 180 países.

Además, la teleserie ha sido doblada a 25 idiomas y ha contado con 28 adaptaciones alrededor del mundo. Su historia también ha dado origen a diferentes continuaciones.

Entre estas producciones se encuentran “Ecomoda” y “Betty, la fea: la historia continúa”, que retomaron el universo y los personajes de la teleserie original.