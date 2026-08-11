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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: Compartieron primera imagen de la boda

El futbolista y la modelo publicaron una especial imagen en redes sociales, donde aparecen las manos de ambos luciendo sus anillos de matrimonio.

Leonardo Medina
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: Compartieron primera imagen de la boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron fin a las especulaciones y confirmaron este martes que se casaron, tras publicar una especial imagen en redes sociales.  

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja compartió una romántica fotografía, donde aparecen las manos de ambos luciendo sus anillos de matrimonio.

Asimismo, en la descripción del post añadieron sus iniciales “C” y “G”, junto al emoji de un corazón. 

Según había informado el periódico británico, The Sun, la boda se llevó a cabo el sábado pasado en Madeira, isla portuguesa donde el futbolista nació y pasó su infancia.

En tanto, el anuncio de este martes coincide con un año exacto desde que anunciaron su compromiso el 11 de agosto de 2025.

Cabe destacar que Cristiano, de 41 años, y Rodríguez, de 32, iniciaron su relación en 2016. Asimismo, tienen una familia integrada por sus cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva María y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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