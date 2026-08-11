Cámara aprobó proyecto de ley Nain-Retamal 2.0 y lo despachó al Senado

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, el proyecto que extiende la figura de legítima defensa privilegiada a las y los funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad cuando se encuentren en calidad de franco. La iniciativa ahora debe ser analizada en segundo trámite por el Senado.



La moción busca ampliar el alcance de la Ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En ella se establece una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público y seguridad pública interior. Sin embargo, la redacción vigente deja fuera de esta protección a quienes intervienen para repeler una agresión encontrándose fuera de servicio.



Por esto, el proyecto establece que esta presunción de legítima defensa privilegiada también se aplicará a las y los funcionarios de las FFAA. o de Orden y Seguridad Pública que, en calidad de franco, repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida. O las de un tercero. Además, establece que dicha actuación puede realizarse mediante el empleo de armas o cualquier otro medio de defensa.



Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, planteó que un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno, pues el deber y el riesgo continúan existiendo fuera del servicio activo. Por ello, argumentó que no resulta razonable que exista protección jurídica durante el turno y desamparo una vez concluido este. Afirmó que el proyecto busca evitar que el Estado abandone a quienes cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía.