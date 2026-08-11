Campamento Aconcagua: comenzó desalojo de más de 900 familias en Colina

Este martes comenzó el desalojo del campamento Aconcagua, en Colina. Más de 900 familias deberán abandonar el terreno tras más de un año de notificaciones y gestiones para facilitar alternativas habitacionales.

El operativo contempla apoyo social y medidas para resguardar a los menores.



La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, dijo que “todas las familias, más de 900, fueron notificadas. Desde que comenzó el proceso, hace más de un año, algunos residentes recibieron apoyo económico. Soluciones habitacionales y alternativas para acceder a arriendos”.



Añadió que “la salida de las familias debe desarrollarse bajo criterios de igualdad y con respaldo municipal”.

En ese marco, afirmó que quienes sean desalojados “podrán acceder a apoyo social. Alojamiento temporal en un albergue en caso de no contar con una alternativa habitacional. Y ayuda logística para el traslado de sus pertenencias, mediante vehículos municipales”.

Codina: “El Ministerio de Vivienda dispone de 72 subsidios de arriendo”

El delegado de la Región Metropolitana, Germán Codina, coincidió con la alcaldesa en que las familias llevaban cerca de un año y medio siendo advertidas de que debían abandonar el lugar.



Agregó que “el Ministerio de Vivienda dispone de 72 subsidios de arriendo. Mientras que el municipio también comprometió apoyo para quienes no califiquen a los beneficios estatales”.



“El Estado articula las ayudas, pero que ellos reciban ayuda del Estado no significa que también se les pueda permitir usurpar un terreno que es particular”, sostuvo Codina.



Las autoridades también destacaron como importante que, de las más de 995 personas asociadas al campamento, cerca de la mitad correspondería a niños, adolescentes y jóvenes.



El desalojo contempla un trabajo conjunto con los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Vivienda. Con el fin de resguardar la continuidad de los estudios de los menores ante un eventual traslado de sus familias fuera de la comuna. “Hay niños que también necesitan que el Estado los acoja y los acompañe en este proceso, que no es fácil”, señaló Codina.



Una vez que termine el proceso de expulsión, la alcaldesa explicó que habrá un despliegue de Carabineros para evitar nuevas ocupaciones y resguardar los proyectos habitacionales que existen cerca de la toma.