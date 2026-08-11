Jackson: Que Kast “no pueda reconocerle logros al expresidente Boric es preocupante”

El exministro de la Segpres y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, abordó los cuestionamientos del Presidente José Antonio Kast a las cifras de pobreza en la última Encuesta Casen.



En conversación con Tele13 Radio, Jackson manifestó que “lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quiroz y de José Antonio Kast. Porque si uno le pregunta a cualquier persona que haya trabajado de cerca, o que haya analizado cualquiera de los últimos procesos de la encuesta Casen, podrá corroborar que las reducciones de la pobreza informadas, decir que se trataron de un error, es 100% incorrecto. No 99% ni 99,5%, es 100% un error”.



“La Casen, tanto 2022 como 2024, fueron calculadas por metodologías vigentes. Donde participa no solo el Ministerio de Desarrollo Social, que coordina, sino también el INE, la Universidad de Chile, Cepal, el PNUD. Paneles de expertos que son transversales políticamente. Y, como se ha hecho desde el 90 a la fecha, hay mejoras en las distintas metodologías. Y se van perfeccionando, pero nadie ha puesto en duda los resultados”, añadió.



En ese sentido, Jackson insistió en que “esta controversia existe en dos cabezas. En la cabeza de Jorge Quiroz y en la cabeza de José Antonio Kast”.



Respecto a las declaraciones del Mandatario, el exministro afirmó que “es parte de los resabios del Kast candidato. Negando la realidad de los datos, hablándole a su barra brava, diciendo cosas al voleo”.



“Yo diría que se le está apareciendo ese Kast candidato de manera más frecuente de lo que uno esperaría ahora, en su rol de Presidente. Y que no pueda reconocerle logros al gobierno del presidente Boric, es bastante preocupante en términos del liderazgo que quiere representar, porque significa que no quiere enfrentarse de ninguna forma a su barra brava”, añadió.



Jackson sostuvo que “sabemos que lo están apretando constantemente, incluso los miembros de su partido o del Partido Nacional Libertario. Refleja un poco el estado de ánimo hiperpolarizado en el que vive la coalición de Gobierno, totalmente empujado hacia la ultraderecha”.