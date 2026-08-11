Casa de Moneda lanzó edición conmemorativa dedicada a Condorito, Yayita y Coné

El habitante más famoso de Pelotillehue tiene una nueva casa: Casa de Moneda de Chile. La institución presentó una inédita edición conmemorativa dedicada a Condorito, Yayita y Coné. Esto en la nueva entrega de su serie “Personajes Chilenos”, que busca reconocer a figuras que han marcado distintas generaciones.



La ceremonia contó con la presencia del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, junto a representantes de Casa de Moneda y del universo de Condorito. La propuesta reúne tres fichas conmemorativas. Cada una dedicada a uno de los emblemáticos habitantes de Pelotillehue.



Creado por René Ríos Boettiger -“Pepo”- Condorito apareció por primera vez en 1949 y desde entonces, se transformó en un fenómeno. Sus aventuras, sus vecinos y expresiones como “¡Plop!”, “¡Reflauta!” o “Exijo una explicación” se incorporaron al lenguaje cotidiano. Cruzando edades y fronteras durante más de siete décadas.

Sus rasgos fueron cuidadosamente reinterpretados para el proceso de acuñación

La serie presenta al célebre protagonista junto a Yayita, su compañera inseparable, y Coné, su travieso sobrino. Sus rasgos fueron cuidadosamente reinterpretados para el proceso de acuñación. Conservando los gestos y detalles que los han hecho reconocibles entre lectores de distintas épocas.



El desafío implicó trasladar las ilustraciones originales del universo de Pepo a diseños en relieve, y luego dar vida a cada pieza a través de los oficios especializados de Casa de Moneda. El resultado busca acercar la tradición numismática a nuevas audiencias y ofrecer otra forma de preservar a los referentes de la cultura popular de nuestro país.



“Casa de Moneda ha acompañado por siglos la historia del país, resguardando símbolos que forman parte de nuestra identidad. Esta edición nos permite ampliar ese rol y reconocer, desde nuestro oficio, a un personaje que ha marcado la cultura popular chilena y que sigue presente en la memoria de distintas generaciones”, afirmó Gonzalo Goren, gerente comercial de Casa de Moneda de Chile.



El homenaje también reconoce el alcance que ha logrado la obra de Pepo. Condorito y personajes como Don Chuma, Pepe Cortisona, Garganta de Lata, Doña Tremebunda entre otros, dieron vida a un escenario propio, construido desde el ingenio y la observación aguda de la vida cotidiana chilena.



Las fichas de Condorito, Yayita y Coné están disponibles desde el lunes 10 de agosto, de manera individual y en un display que reúne la edición completa, a través de la tienda digital de Casa de Moneda de Chile en tienda.casamoneda.cl.