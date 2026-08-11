Spotify lanzará etiqueta para identificar a artistas generados con IA

Un importante anuncio realizó este martes Spotify, tras confirmar la introducción de una nueva etiqueta para identificar las identidades de artistas generados por Inteligencia Artificial (IA).

Mediante un comunicado, la plataforma musical sueca indicó que la medida se implementará desde mediados del próximo mes de septiembre.

En concreto, en algunos perfiles comenzará a aparecer la etiqueta “AI Persona”. Esto indicará a los usuarios que la identidad de un artista puede haber sido generada por IA y que no representa a una persona real.

La plataforma, según consignó Radio Cooperativa, plantea que los oyentes “deben poder confiar en que el artista que hay detrás de una canción es realmente quien dice ser, algo más esencial que nunca en la era de la IA generativa”.

Esta etiqueta fue impulsada como parte de un objetivo de la empresa, donde buscan hacer la plataforma “más transparente y fiable”.

A su vez, Spotify no incluirá música de “AI Persona” en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas.

“Aunque creemos que todos los artistas deben tener libertad creativa para decidir cómo quieren presentarse, la programación de Spotify está centrada en dar visibilidad a la música de artistas auténticos que están construyendo una trayectoria profesional en la industria musical”, explicó la compañía.

En tanto, los artistas pueden indicar que su perfil representa a una “AI Persona”, a través de Spotify for Artists (Spotify para artistas).

De igual forma, la plataforma no solo analizará la autodeclaración, ya que también revisará perfiles de algunos artistas. Lo anterior, con el fin de identificar a aquellos cuya identidad pública parezca representar una identidad fotorrealista generada por IA.