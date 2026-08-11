“El mayor contrato de mi carrera…”: Vozinha explica por qué eligió el número 29 en Colo Colo

Tras sellar la semana pasada su llegada a Colo Colo, el portero de Cabo Verde, Vozinha, continúa trabajando en los entrenamientos, con miras a sumar sus primeros minutos en los albos.

Y mientras se mantiene enfocado en poder concretar su debut, el arquero de 40 años realizó este martes una emotiva publicación en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el guardameta recordó sus inicios y explicó por qué eligió el número 29 para su camiseta en el Cacique.

“Si le hubiese dicho a mi yo de 26 años que a los 40 estaría firmando el mayor contrato de mi carrera, no lo habría creído”, comenzó diciendo.

“El elegido para este nuevo capítulo“

Luego, contó el motivo detrás de su dorsal: “El 29 fue mi primer número. Ahora es el elegido para este nuevo capítulo”.

Consignar que, después de más de un mes sin jugar tras el Mundial, Vozinha se mantiene con trabajos especiales para ponerse a punto físicamente. De esta forma, apunta a poder ser considerado próximamente por Fernando Ortiz.