Diputada Parisi afirma que feriado del 17 de septiembre cuenta con apoyo transversal

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, afirmó que el proyecto que busca declarar feriado el próximo 17 de septiembre cuenta con apoyo transversal en el Congreso. Por lo que podría ser viable su aprobación, e insistió en solicitar al Gobierno que respalde la iniciativa.



“Este proyecto cuenta con respaldo de manera transversal por parte del Congreso. Al igual que mis colegas como el diputado Javier Olivares y el diputado Patricio Briones también han presentado un proyecto que va en la misma línea. Lo más probable es que esto se termine refundiendo todo en uno”, señaló la parlamentaria.



En esta línea, Parisi dijo que “efectivamente, el Gobierno ha tenido varias posturas, pero lo mejor es que esa postura ha ido creciendo y se ha mostrado además una postura muy positiva. No se cierran las puertas, todavía queda para que se piense bien este feriado con el que tantos chilenos están esperanzados. Tantos emprendedores, tantos restaurantes, y tantos lugares turísticos que están esperanzados que se les dé un día más”.



Añadió que “desde el año 2015 que Chile no tenía un feriado de fiestas patrias tan pequeño. Creo que llegó el momento de que el gobierno muestre ese corazón, el que todos los chilenos les estamos pidiendo. Seamos sinceros, ellos también necesitan descansar, los ministros, los subsecretarios, el aparato público”.



“Pero lo más importante, necesitamos celebrar con tranquilidad y necesitamos también acompañar a nuestras familias que están en el norte o en el sur de Chile. Así que vamos, sigamos apoyando este feriado 17 de septiembre del año en curso”, agregó.



En cuanto a las críticas a esta iniciativa, la legisladora respondió que “lo que yo evalúo es que la mayoría de las personas me han dicho que están felices. Y yo agradecidos, que ojalá resulte esto, porque los momentos de compartir con la familia y de reunirse no tienen precio. Así que, yo feliz de que la familia chilena se reúna. Lo hemos pasado mal, no hemos tenido muy buenas noticias, es el momento de dar un poquitito de amor y tranquilidad a tantos chilenos”.



Al ser consultada sobre si este proyecto podría ser una carta para alcanzar acuerdos a propósito de de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), manifestó que “Creo que eso lo tenemos que conversar dentro de la banca, pero no estoy tan de acuerdo. Si logramos acuerdos con el gobierno es porque son buenas ideas y porque van directamente en ayuda a la clase media y clase media emergente”.



“No tenemos una monedita de cambio, eso es hablar muy mal de la política en general. Acá lo que se espera es que los políticos, independiente de su posición, tengan que centrarse en los chilenos. Y con este proyecto del 17 de septiembre, que de manera transversal estamos apoyando, estamos apoyando a la familia chilena”, precisó.



Agregó que el respaldo al feriado “es transversal. No quiero decir en este momento un nombre, no por miedo ni nada, sino que por dejar afuera a alguien que se pueda sentir. Hay que cuidar los corazones y cuidar las señales que entregamos, y siempre con respeto. Tengo apoyo del PPD, de nuestra bancada, apoyo de RN, tengo apoyo de la UDI. También de republicanos. Es transversal”.



“El que no quiera apoyar esto, ¿qué nos está pasando?. Esto es una señal importante para decirle a toda la familia chilena: sí, queremos que estén disfrutando las fiestas patrias; sí, queremos que te reúnas con la familia. Queremos dar oportunidad a las pymes, oportunidad a las mujeres, dar oportunidad al rubro hotelero, a los restaurantes”, añadió.



Finalmente, la diputada Parisi apeló a que “seamos un poquito más misericordiosos con todo. Y en todo momento alguien tiene que ceder un poquito. Espero que el gobierno ceda y comprenda a todos los chilenos”.