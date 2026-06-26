Presidente Daniel Noboa declaró feriado en Ecuador luego de la victoria ante Alemania en el Mundial

El triunfo por 2-1 de Ecuador a Alemania en el Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en el país sudamericano, al punto de que el presidente Daniel Noboa realizó un especial e importante anuncio.

Y es que mediante su cuenta de X, el mandatario confirmó que declaró feriado en el país este viernes 26 de junio.

“Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Vida el Ecuador”, indicó.

A su vez, en el documento oficial, emitido desde EEUU, se precisó que la medida suspende “la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 26 de junio de 2026”.

También, se remarcó que la “jornada de trabajo suspendida no será recuperable”.

El jefe de Estado realizó el anuncio desde EEUU, ya que se encuentra en una visita oficial, la cual coincidía con el partido de Ecuador contra Alemania.

Por su parte, gracias a esta histórica victoria, Ecuador logró clasificar a los dieciseisavos de final del torneo, como uno de los mejores terceros.