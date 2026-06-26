Mujer que discutió con Kast en Villarrica fue detenida: tenía órdenes pendientes

El Presidente José Antonio Kast se enfrascó en una discusión con una mujer durante su visita este jueves a la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Según consignó T13, el hecho ocurrió cuando el Mandatario llegó al Centro Cultural Liquén. En el lugar encabezó la entrega de 100 títulos de dominio a familias mapuche de Temuco y Padre Las Casas.

El Jefe de Estado se acercó a saludar a vecinos que se encontraban en el lugar.

De acuerdo al medio citado, algunas personas se manifestaron en su contra, lo que derivó en una discusión con Kast, luego de que el hijo de una mujer le negara el saludo.

“Ánimo en la escuela, para que tenga mucha educación y para que sepa que lo cortés nunca quita lo valiente“, le dijo el Presidente al menor.

La mujer le respondió: “Usted tiene a todos los chilenos mal con todas las cosas que está haciendo (…) es un demagogo”.

En la ocasión, el Mandatario sostuvo que “estamos recuperando el orden, la libertad, para que usted tenga una mejor calidad de la educación”.

Posteriormente, la mujer fue detenida por funcionarios de Carabineros en el lugar.

Según pudo corroborar T13, la mujer contaba con órdenes de detención vigente por el delito de estafa.