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Uruguay se juega todo ante España: Programación y dónde ver los partidos de este viernes en el Mundial

La Celeste, en una verdadera “final”, definirá su eventual clasificación ante la Furia Roja en el Grupo H. Además, Francia y Noruega protagonizarán un atractivo encuentro, que determinará quién termina como líder en su zona.

Leonardo Medina
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Uruguay se juega todo ante España: Programación y dónde ver los partidos de este viernes en el Mundial

El Mundial 2026 tendrá este viernes 26 de junio una atractiva y decisiva jornada, en la cual se cerrarán los Grupo G, H e I del torneo. 

Los primeros en saltar a la cancha serán los equipos del Grupo I, a las 15:00 horas. Aquí, los ya clasificados Francia y Noruega se enfrentarán en un duelo de alto impacto, que definirá el liderato de su zona. Además, Senegal e Irak se medirán en busca de ser uno de los mejores terceros.

Después, a las 20:00 horas, será el turno del Uruguay de Marcelo Bielsa en el Grupo H. La Celeste se jugará su clasificación a dieciseisavos de final ante la poderosa España. En paralelo, el sorprendente Cabo Verde chocará con Arabia Saudita

Finalmente, a las 23:00 horas comenzará la definición del Grupo G, con los duelos entre Nueva Zelanda y Bélgica, y Egipto ante Irán. 

Programación y dónde ver los partidos:

  • Francia vs. Noruega, 15:00 horas, fecha 3 Grupo I. Gillette Stadium, Boston | Transmisión: Chilevisión, DSports, Disney+, Paramount+
  • Senegal vs. Irak, 15:00 horas, fecha 3 Grupo I. BMO Field, Toronto | Transmisión: DSports, Paramount+
  • España vs. Uruguay, 20:00 horas, fecha 3 Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara | Transmisión: Chilevisión, DSports, Disney+, Paramount+
  • Arabia Saudita vs. Cabo Verde, 20:00 horas, fecha 3 Grupo H. NRG Stadium, Houston | Transmisión: DSports, Paramount+
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica, 23:00 horas, fecha 3 Grupo G. BC Place, Vancouver | Transmisión: DSports, Paramount+
  • Egipto vs. Irán, 23:00 horas, fecha 3 Grupo G. Lumen Field, Seattle | Transmisión: DSports, Paramount+
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Source Texto: La Nación/Foto: X
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