Uruguay se juega todo ante España: Programación y dónde ver los partidos de este viernes en el Mundial

El Mundial 2026 tendrá este viernes 26 de junio una atractiva y decisiva jornada, en la cual se cerrarán los Grupo G, H e I del torneo.

Los primeros en saltar a la cancha serán los equipos del Grupo I, a las 15:00 horas. Aquí, los ya clasificados Francia y Noruega se enfrentarán en un duelo de alto impacto, que definirá el liderato de su zona. Además, Senegal e Irak se medirán en busca de ser uno de los mejores terceros.

Después, a las 20:00 horas, será el turno del Uruguay de Marcelo Bielsa en el Grupo H. La Celeste se jugará su clasificación a dieciseisavos de final ante la poderosa España. En paralelo, el sorprendente Cabo Verde chocará con Arabia Saudita.

Finalmente, a las 23:00 horas comenzará la definición del Grupo G, con los duelos entre Nueva Zelanda y Bélgica, y Egipto ante Irán.

Programación y dónde ver los partidos: