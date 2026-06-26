Crisis en Uruguay: Revelan tenso cara a cara de Bielsa con jugadores previo al duelo clave con España 

Ad portas del partido crucial que tendrá Uruguay este viernes ante España, por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, se reveló un nuevo “quiebre” que habría entre el DT Marcelo Bielsa y los jugadores charrúas.

Previo al encuentro decisivo, en el programa “Las Voces del Fútbol”, del medio local Espectador Deportes, filtraron detalles de una reunión que hubo en el equipo.

En ella participaron algunos líderes del plantel. Concretamente, trascendió que habrían estado Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, quienes solicitaron hablar con el técnico argentino.

Los futbolistas habrían evidenciado su molestia en la reunión por la exigencia física de los entrenamientos. Asimismo, señalaron que eso estaría provocando lesiones y desgaste antes de los partidos.

Además, habrían cuestionado el planteamiento de Bielsa para el cotejo con España. Lo anterior, debido a que el “Loco” tendría planeado jugar de igual a igual, mientras que el plantel optaría por un bloque bajo y salir al contraataque.

Por su parte, el ex DT de La Roja se habría enojado por las críticas a su idea de juego. A la vez, habría apuntado contra algunos jugadores, recordando que en el pasado quisieron sacarlo del cargo por marginar a Luis Suárez y Nahitán Nández.

En tanto, se reveló que el defensa Ronald Araújo presuntamente manifestó que “ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

Consignar que el duelo entre España y Uruguay se jugará este viernes a las 20:00 horas, en Guadalajara. La Celeste está obligada a ganar para clasificar, mientras que una derrota los dejaría eliminados, y un empate complicaría sus chances.