Home Triunfo "“los sueños son sueños…”: vidente se pronuncia tras fallar predic..."

“Los sueños son sueños…”: Vidente se pronuncia tras fallar predicción de ovnis en duelo de Brasil-Escocia

Vó Bahiana, quien se había viralizado por su llamativa predicción para el duelo de la Verdeamarela, se defendió luego de no cumplirse su vaticinio y afirmó que nunca presentó el episodio como una predicción definitiva, sino como un sueño que quiso compartir.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Los sueños son sueños…”: Vidente se pronuncia tras fallar predicción de ovnis en duelo de Brasil-Escocia

Brasil goleó 3-0 este miércoles a Escocia, en la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, partido cuya previa estuvo marcada por una singular y llamativa situación

Y es que la vidente brasileña, Vó Bahiana, predijo una supuesta invasión extraterrestre durante el encuentro, e incluso afirmó que habría una abducción masiva. 

No obstante, nada de aquello ocurrió y el duelo transcurrió con total normalidad. A raíz de esto, la propia vidente se pronunció posteriormente frente a su fallido vaticinio. 

Según consignó Radio Cooperativa, la también influencer realizó una transmisión en vivo y explicó que nunca presentó el episodio como una predicción definitiva. En ese sentido, indicó que siempre fue un sueño el cual decidió compartir. 

“Yo tuve un sueño y vine aquí para contarlo”, señaló, añadiendo que “los sueños son sueños. Las previsiones son otra cosa”.

Asimismo, admitió que “hoy no acerté el sueño que todos estaban esperando”. También, negó haber causado pánico y mencionó que seguirá publicando este tipo de contenidos.

Finalmente, y ante las críticas de presuntamente difundir información falsa para ganar reproducciones, dijo que “empiezo el video diciendo que estoy contando un sueño”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Continuidad de Alexis en Sevilla se complicaría por in...

Pese a haber acuerdo en lo deportivo y lo salarial, el aumento de impuestos que sufriría el “Niño Maravilla” podría dificultar la renovación de su contrato.

Leer mas
Nacional
Pavez por Megarreforma: “Ahora es el momento de ...

El subsecretario del Interior, en conversación con Radio Cooperativa, señaló que “el Gobierno manifiesta su satisfacción porque el proyecto avanza. Eso es lo primero y lo más importante para el Ejecutivo y para todos los equipos que han trabajado, que han ido trabajando en una reforma que es fundamental para poder volver a crecer y reactivar el país”.

Leer mas
Triunfo
FIFA permitirá banderas arcoíris en “Partido del Orgul...

El ente rector del fútbol mundial mantendrá la autorización que los hinchas ingresen con banderas arcoíris al partido, cotejo que coincidirá con la celebración anual de la comunidad LGBTQ+. En la previa, las federaciones de ambos países habían expresado su molestia por la situación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/