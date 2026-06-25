“Los sueños son sueños…”: Vidente se pronuncia tras fallar predicción de ovnis en duelo de Brasil-Escocia

Brasil goleó 3-0 este miércoles a Escocia, en la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, partido cuya previa estuvo marcada por una singular y llamativa situación.

Y es que la vidente brasileña, Vó Bahiana, predijo una supuesta invasión extraterrestre durante el encuentro, e incluso afirmó que habría una abducción masiva.

No obstante, nada de aquello ocurrió y el duelo transcurrió con total normalidad. A raíz de esto, la propia vidente se pronunció posteriormente frente a su fallido vaticinio.

Según consignó Radio Cooperativa, la también influencer realizó una transmisión en vivo y explicó que nunca presentó el episodio como una predicción definitiva. En ese sentido, indicó que siempre fue un sueño el cual decidió compartir.

“Yo tuve un sueño y vine aquí para contarlo”, señaló, añadiendo que “los sueños son sueños. Las previsiones son otra cosa”.

Asimismo, admitió que “hoy no acerté el sueño que todos estaban esperando”. También, negó haber causado pánico y mencionó que seguirá publicando este tipo de contenidos.

Finalmente, y ante las críticas de presuntamente difundir información falsa para ganar reproducciones, dijo que “empiezo el video diciendo que estoy contando un sueño”.