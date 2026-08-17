Home Triunfo "“estoy convencido de ello”: dt del midtjylland asume la inminente..."

“Estoy convencido de ello”: DT del Midtjylland asume la inminente salida de Darío Osorio

El técnico del cuadro danés, Mike Tullberg, dijo estar seguro de que el joven delantero chileno no estará disponible para el club cuando se cierre el mercado de fichajes a finales de agosto.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Estoy convencido de ello”: DT del Midtjylland asume la inminente salida de Darío Osorio

Darío Osorio está cada vez más cerca de dejar el Midtjylland de Dinamarca y dar el gran salto de su carrera en el fútbol europeo. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Zelenski anuncia que Ucrania mantendrá ataques de larg...

El mandatario realizó el anuncio luego de reunirse este lunes con el mando militar ucraniano para analizar la situación en el frente de combate, de acuerdo a Radio Biobío. Durante el encuentro, Zelenski también recibió información sobre la logística en primera línea y las medidas implementadas para enfrentar los drones utilizados por Rusia.

Leer mas
Triunfo
Igor Lichnovsky: “Si no hubiese sido necesario irme de...

El defensa fue presentado este lunes formalmente a los medios como flamante refuerzo de Universidad de Chile. En la ocasión, el defensa resaltó el nivel con el que regresa al cuadro azul y aseguró que, por su parte, se encuentra “disponible y listo” para estar en el Superclásico.

Leer mas
Nacional
Canciller inicia este martes gira por China, Vietnam y...

Francisco Pérez Mackenna sostuvo que “estamos iniciando una gira muy importante para las relaciones exteriores de nuestro país, por China, Vietnam y Japón. Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/