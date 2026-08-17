“Estoy convencido de ello”: DT del Midtjylland asume la inminente salida de Darío Osorio

Darío Osorio está cada vez más cerca de dejar el Midtjylland de Dinamarca y dar el gran salto de su carrera en el fútbol europeo.
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El técnico del cuadro danés, Mike Tullberg, dijo estar seguro de que el joven delantero chileno no estará disponible para el club cuando se cierre el mercado de fichajes a finales de agosto.
Darío Osorio está cada vez más cerca de dejar el Midtjylland de Dinamarca y dar el gran salto de su carrera en el fútbol europeo.
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