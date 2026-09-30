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Detienen a histórico líder de la Anfup y otras dos personas por investigación de corrupción carcelaria

Alex Vega Torres, histórico líder de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), fue arrestado en el marco de una arista que indaga cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos.

Leonardo Medina
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Detienen a histórico líder de la Anfup y otras dos personas por investigación de corrupción carcelaria

La mañana de este miércoles se confirmó la detención de Alex Vega Torres, histórico líder de Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), junto a otras dos personas, en el marco de una investigación por una presunta red de corrupción al interior de recintos penitenciarios.

El procedimiento se denominó Operación Apocalipsis II. A su vez, según consignó 24 Horas, fue liderado por la Fiscalía Regional Occidente, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile.

Asimismo, el operativo incluyó allanamientos domiciliarios, en donde personal policial incautó armas y municiones.

El citado medio indicó que la investigación apunta a delitos de alta gravedad cometidos en el año 2018. Esto incluye cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos.

El procedimiento fue la continuación de la Operación Apocalipsis I, ejecutada en diciembre de 2025. En esa ocasión, se logró el arresto de 71 personas por delitos de corrupción, operados desde el interior de recintos penitenciarios a lo largo de siete regiones del país.

De acuerdo a la investigación, las ramificaciones de esta organización operaron una red de corrupción que registró ganancias superiores a los $6.000 millones.

En tanto, la Fiscalía Regional Occidente mantiene las diligencias para esclarecer el rol específico de los imputados en la estructura criminal. 

De esta forma, también se busca determinar el alcance de las operaciones ilícitas investigadas.

Source Texto: La Nación/Foto: El Mercurio (referencial)
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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