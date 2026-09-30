Home Economía "mas tras desocupación de 9,6%:  “la cifra de hoy confirma q..."

Mas tras desocupación de 9,6%:  “La cifra de hoy confirma que el empleo es la principal urgencia social del país”

El biministro de Economía y Minería señaló que “la cifra de hoy confirma que el empleo es la principal urgencia social del país. Detrás del 9,6% hay casi 990 mil personas buscando trabajo, y no lo vamos a minimizar”. El titular del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que “refleja una situación muy difícil para muchas familias y frente a la cual estamos actuando con decisión”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Mas tras desocupación de 9,6%:  “La cifra de hoy confirma que el empleo es la principal urgencia social del país”

El Gobierno sostuvo que la nueva cifra de desocupación de 9,6% a nivel nacional confirma que el empleo es la principal urgencia social del país, ante lo cual está “actuando con decisión”.

Tras conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ministro del Trabajo, Tomás Rau, declaró que “refleja una situación muy difícil para muchas familias y frente a la cual estamos actuando con decisión”.

En ese sentido, mencionó el plan “Chile Despega”, con una inversión de $1,3 billones para impulsar más de 100.000 empleos mediante obras públicas, viviendas y proyectos comunales, entre otras iniciativas.

“Para recuperar el empleo de manera sostenida, Chile necesita recuperar el crecimiento y la inversión”, enfatizó.

Mas: “No lo vamos a minimizar”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que “la cifra de hoy confirma que el empleo es la principal urgencia social del país. Detrás del 9,6% hay casi 990 mil personas buscando trabajo, y no lo vamos a minimizar”.

“El invierno y los temporales pesaron, pero un punto más que hace un año revela un problema de fondo: una economía que crece poco y no crea suficiente empleo formal”, añadió.

“Por eso lanzamos Chile Despega: acelerar obras e inversión, apoyar a las pymes para que contraten y destrabar proyectos que generan trabajo”, cerró el biministro.

Desempleo nacional subió al 9,6% en trimestre junio-agosto y en la RM roza el 10%
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Estados Unidos niega visa al senador comunista Daniel ...

Según informó La Tercera, la decisión de las autoridades estadounidenses impidió que el parlamentario pudiera concretar el viaje y participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP). Esto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Leer mas
Nacional
Detienen a histórico líder de la Anfup y otras dos per...

Alex Vega Torres, histórico líder de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), fue arrestado en el marco de una arista que indaga cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos.

Leer mas
DATO ÚTIL
Patente verde en Chile: ¿En qué consiste y qué vehícul...

El nuevo formato de patente tiene como objetivo facilitar las labores de identificación y rescate de vehículos eléctricos e híbridos en caso de emergencia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/