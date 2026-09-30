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Tribunal revocó prisión preventiva de Gonzalo Migueles y dispuso su arresto domiciliario total

Al término de la audiencia de este miércoles, su abogado Álex Carocca señaló que “era lo que correspondía jurídicamente, en primer lugar. Y sobre todo porque la situación de los demás imputados era similar”.

Patricia Schüller Gamboa
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Tribunal revocó prisión preventiva de Gonzalo Migueles y dispuso su arresto domiciliario total

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, y dispuso su arresto domiciliario total.

Migueles, quien permanecía en Capitán Yáber desde el 15 de noviembre de 2025, está imputado por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en la trama Bielorrusa.

Al término de la audiencia de este miércoles, su abogado Álex Carocca señaló que “era lo que correspondía jurídicamente, en primer lugar. Y sobre todo porque la situación de los demás imputados era similar”, en referencia a Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gabriel Silber y la misma Vivanco.

También negó una corrupción generalizada y afirmó que “se trató de una situación puntual, aislada, como hemos dicho, una ayuda entre amigos, mal ejecutada, insisto. No debió haber ocurrido, pero no al extremo que se pretendió en un primer momento”.

El fiscal Andreas Kusch dijo que la decisión del tribunal “tiene que ver con la situación procesal del resto de los imputados y la diferencia en esa situación respecto del imputado Migueles”.

“A diferencia de los otros imputados, este sí prestó declaración, sí entregó antecedentes que podrían considerarse como algún tipo de colaboración”, destacó el fiscal.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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