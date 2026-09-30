Aerolínea Flydubai confirma “altercado” en cabina de avión con destino a Israel y pide evitar especulaciones

La aerolínea emiratí, Flydubai, confirmó este miércoles que se produjo “un altercado en la cabina de mando” del avión que volaba desde Emiratos Árabes Unidos a Israel, y el cual tuvo que ser desviado a Arabia Saudita para un aterrizaje de emergencia.

“El 30 de septiembre se produjo un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ1073, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV)”, indicó un portavoz de la compañía, en declaraciones a Europa Press.

Así, señaló que la situación “fue controlada con éxito por miembros de la tripulación” de la propia aerolínea, como se venía informando durante las últimas horas.

También, explicó que los integrantes de la tripulación “desviaron el avión y lo aterrizaron de forma segura en el aeropuerto saudí de Tabuk”. A su vez, añadió: “Todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran a salvo”.

En este sentido, aclaró que dos aviones fueron enviados a Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita, “para trasladar a los pasajeros y la tripulación (…). Este incidente no afecta a otras operaciones programadas en la red de Flydubai”.

“Abstenerse de realizar especulaciones”

“En esta fase inicial, se desconocen las causas y los motivos subyacentes de este suceso, los cuales son objeto de una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de realizar especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”, solicitó el portavoz de la empresa.

Asimismo, remarcó que la prioridad de la aerolínea es “garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los pasajeros y miembros de la tripulación afectados”.

Desde Israel no tardaron en criticar lo sucedido, e incluso el primer ministro, Benjamin Netanyahu, describió el hecho como un “grave incidente de seguridad”. En ese marco, mencionó que casi todos los pasajeros son de nacionalidad israelí.

En paralelo, afirmó que “todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro (…). El piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado”.

Netanyahu enfatizó que están en estrecho contacto con las autoridades saudíes. Lo anterior, con el fin de “garantizar la seguridad de los pasajeros y que regresen a Israel cuanto antes y de la mejor manera posible”.

Las circunstancias en torno al incidente siguen en investigación. De igual forma, diferentes pasajeros citados por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron ante un presunto intento por parte de uno de los pilotos de hacerse con el control del aparato y estrellarlo, lo que derivó en una pelea.