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Congreso despachó a ley reforma al sistema político

Por 125 votos a favor, 12 en contra (incluido el PC) y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.

Patricia Schüller Gamboa
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Congreso despachó a ley reforma al sistema político

Por 125 votos a favor, 12 en contra (incluido el PC) y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. El informe ya fue aprobado por el Senado, por lo que se despachó a ley.

La norma modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos en materia de requisitos para crear estas colectividades. Y propone cambios a su financiamiento público.

Asimismo, modifica las leyes orgánicas de votaciones populares y escrutinios. De municipalidades y de gobierno regional, respecto de las exigencias para la inscripción de candidaturas independientes.

Por último, también genera cambios en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Esto para otorgar un reconocimiento de carácter legal a los comités parlamentarios.

Se resolvió divergencia entre el Senado y la Cámara

Específicamente, la propuesta de la comisión mixta resolvió una divergencia entre el Senado y la Cámara. Esto respecto del contenido de las declaraciones de principios de los partidos políticos.

La propuesta respaldada por la Cámara establece que en ella se deberá condenar el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método de acción política. Asimismo, se deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política.

Quienes respaldaron el informe de la comisión mixta destacaron que el acuerdo sobre la materia en la instancia bicameral se alcanzó por unanimidad. Junto a esto, relevaron que la democracia requiere instituciones capaces de canalizar la diversidad de opiniones y construir acuerdos estables.

En esa línea, valoraron que el texto exija a los partidos políticos condenar los sistemas totalitarios, rechazar el uso de la violencia como método de acción política y asumir un compromiso con la probidad y la transparencia.

Señalaron que estos principios constituyen un piso democrático común y reglas básicas de convivencia para quienes participan en el sistema político.

Por el contrario, quienes rechazaron el informe, advirtieron que el nuevo texto reemplaza disposiciones más específicas por formulaciones de carácter general, especialmente en materia de corrupción.

Asimismo, señalaron que la propuesta no aborda de manera suficiente los problemas que pretende corregir y manifestaron preocupación por las eventuales interpretaciones que podrían surgir a partir de la redacción aprobada.

Partidos políticos dispondrán de 6 meses para adecuar sus declaraciones de principios

En términos generales, el proyecto que promueve la gobernabilidad y representatividad del sistema político establece que los partidos políticos dispondrán de seis meses para adecuar sus declaraciones de principios a los nuevos requisitos establecidos en esta propuesta legal.

Por otro lado, en materia de representatividad, establece que los partidos políticos existirán legalmente si se constituyen en al menos 8 regiones del país. Para ello requieren contar con la firma de un 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección de diputados.

Para esto, establece un plazo de 18 meses para que los partidos políticos actualmente constituidos puedan reunir la cifra mínima de afiliados para mantener su legalidad (50% de las firmas requeridas para su constitución).

Otras materias abordadas en el proyecto son el funcionamiento de los comités parlamentarios. El texto entrega a estos un rango legal. Asimismo, establece como infracción grave a la disciplina interna el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el comité del que formen parte diputados o senadores.

Además, señala que si un parlamentario renuncia a un comité, este último conservará las asignaciones que recibe por dicho diputado o senador. Del mismo modo, si el parlamentario se incorpora posteriormente a otro comité, este no incrementará sus asignaciones.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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