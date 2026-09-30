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Rusia amenazó a la OTAN con usar armas nucleares en caso de bloquear su enclave de Kaliningrado

Un comunicado de la embajada rusa en Irlanda señaló que “Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”.

Leonardo Medina
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Rusia amenazó a la OTAN con usar armas nucleares en caso de bloquear su enclave de Kaliningrado

Una dura advertencia lanzó este miércoles Rusia, tras afirmar que utilizará todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, en caso de que los países de la OTAN intenten bloquear el enclave de Kaliningrado

A través de un comunicado, la embajada rusa en Irlanda señaló que “la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado”. Dicho enclave está situado entre Polonia y Lituania.

“Esto no es una mentira, sino un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso”, añadió. 

A su vez, remarcó que “Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”.

También, advirtió que Moscú podría lanzar ataques “preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza en una fase temprana del conflicto”.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, se pronunció este miércoles sobre el tema. Al respecto, indicó que Rusia está tomando nota de las declaraciones que llegan de las capitales europeas, en torno a los supuestos planes de bloquear Kaliningrado.

“Hemos escuchado repetidamente -dijo en rueda de prensa- declaraciones de Polonia y otros países europeos, declaraciones bastante indignantes que también aludieron al tema de Kaliningrado”, sostuvo, según consignó Radio Cooperativa.

Asimismo, precisó que una respuesta nuclear a los intentos de bloquear un territorio ruso está contemplada en la legislación del país.

“Es perfectamente lógico que nuestros diplomáticos intenten recordar a las ‘cabezas calientes’ de Europa nuestras directrices al respecto”, expresó.

Source Texto: La Nación/Foto: El País
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