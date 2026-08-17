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Hijo de Pato Torres debuta con nuevo single en su proyecto musical “Mamba Morena”

De la mano del mismo productor musical de Alanys Lagos, Cristian Sandoval, la banda presenta un nuevo sencillo, llamado “Tamarugal”, el cual mezcla cumbia bailable con ritmos nortinos.

Leonardo Medina
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Hijo de Pato Torres debuta con nuevo single en su proyecto musical “Mamba Morena”

Camilo Torres, hijo del destacado actor y locutor, Patricio Torres, está vinculado desde hace años con el mundo de la música. De hecho, en 2018 creó su propio proyecto, llamado “Mamba Morena”, junto con la cantante Magi Barrios

La banda, con raíces culturales del norte de nuestro país, se ha presentado en diversos escenarios, compartiendo show con artistas de la talla de Inti Illimani, por ejemplo. Y si bien la agrupación comenzó interpretando folklor nortino, ahora ha cruzado hacia lo popular, incorporando ritmos de cumbia en el nuevo sencillo que acaban de lanzar, de nombre “Tamarugal”. 

El tema contó con la producción musical de Cristian Sandoval, quien ha trabajado con muchos artistas de la escena local, entre ellos la destacada cantante Alanys Lagos.

Camilo Torres dice que “el grupo cuenta con tres singles, pero en esta etapa hemos dado un giro hacia lo popular, mezclando ritmos bailables con la música que se escucha en el norte, que está basado en las bandas de bronce que tocan en las fiestas de la tirana”.

Para Magi Barrios “Tamarugal es una canción de raíz nortina que cuenta la historia de un amor que se juró eterno bajo un tamarugal durante la Fiesta de La Tirana. Es el himno de esos amores que no regresan, pero que no se olvidan”

A su vez, enfatiza que “el proceso de composición fue bastante bueno, porque pudimos trabajar con Cristian Sandoval y canalizar nuestras ideas junto con las de él, para llegar a una hermosa canción de gran musicalidad y de harto aprendizaje. Cristian es un gran referente para nosotros, puesto que es de una genialidad en la musicalización y en creación. Su manera de trabajar es muy amigable y sabemos que podemos confiar en él”.

“No existen bandas como la nuestra”

Respecto de la identidad que tiene el proyecto Mamba Morena, Camilo Torres explica que “no existen bandas como la nuestra, que relacionan su música con la cosmovisión andina y la espiritualidad. Nacimos en un territorio rico en cultura, música y folclor, en donde los sonidos y festividades propias nos entregan esa identidad andina, además es muy complejo encontrar a una mujer liderando con el estilo. Muchas veces son solamente hombres”.

“Tenemos altas expectativas con esta canción, ya que es un nuevo comienzo para nosotros y también para la gente que nos escuchaba antes. Contamos con una propuesta distinta y queremos masificarla lo más que se pueda. Sabemos que nuestro público está esperando lo que viene y sentimos que podemos conquistar a más gente, con este trabajo”, concluye.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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