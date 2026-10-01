El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que 625 personas fueron detenidas el miércoles 30 de septiembre. Además, 356 centros educativos se vieron afectados por las movilizaciones. Los estudiantes reclaman, entre otras medidas, más profesores, mejores recursos, menos alumnos por sala y mejores condiciones de estudio. Las protestas comenzaron la semana pasada en la región de París y posteriormente se extendieron a otras zonas del país.