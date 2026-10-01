Trinidad Neira es vinculada a conocido streamer tras quiebre con Bimza

A meses de su quiebre con Bastián Muñoz, conocido como Bimza, Trinidad Neira estaría dando una nueva oportunidad al amor, según una información difundida en redes sociales.

La relación entre la hija de Pamela Díaz y el cantante urbano llegó a su fin luego de un periodo juntos. En aquella oportunidad, el propio artista confirmó la separación, recogió La Hora.

“Cada uno tomó su espacio y yo le deseo lo mejor, pero cada uno está haciendo lo suyo”, señaló Bimza tras reconocer el término de la relación.

Desde entonces, Trinidad Neira se ha mantenido enfocada en sus proyectos laborales, especialmente en Once Stream, el canal de YouTube de su madre.

Sin embargo, durante los últimos días surgieron rumores que la vinculan con un conocido streamer chileno.

¿Quién es el supuesto nuevo galán de Trinidad Neira?

Según información difundida por el portal Infama, Trinidad Neira habría sido vista cercana a Bernardo Pérez Palacio, conocido en redes sociales como Byking.

El creador de contenido comenzó a producir videos en YouTube cuando tenía 13 años y posteriormente se consolidó en la escena digital chilena.

Además, Byking ha compartido contenido con reconocidas figuras de la música urbana nacional e internacional. Entre ellas se encuentran Prince Royce, De La Ghetto, Ozuna, Lucky Brown y Juliano Sossa.

Precisamente, un usuario consultó a Infama sobre un posible romance entre el streamer y la hija de Pamela Díaz.

La respuesta del portal, sin embargo, fue cautelosa y mantuvo la información en calidad de rumor.

“Rumor. Varios nos han enviado mensajes diciendo que los vieron juntos en una fiesta el fin de semana”, señaló Infama.

De esta manera, hasta ahora no existe una confirmación pública de una relación entre Trinidad Neira y Byking. Los comentarios surgieron luego de los supuestos encuentros entre ambos, pero ninguno de los dos ha confirmado un romance.