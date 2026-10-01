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José Miguel Viñuela es confirmado como el nuevo animador de “Gran Hermano Chile” en CHV

Además de confirmar su incorporación, José Miguel Viñuela entregó un dato clave para quienes buscan convertirse en participantes del reality.

Eduardo Córdova
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José Miguel Viñuela es confirmado como el nuevo animador de “Gran Hermano Chile” en CHV

Se acabó el misterio: José Miguel Viñuela fue confirmado oficialmente como el nuevo animador de “Gran Hermano Chile”, tomando las riendas de la tercera temporada del reality de Chilevisión.

Las dudas se disiparon este jueves al finalizar la emisión de “Contigo en la mañana”. En ese momento, el equipo del matinal le dio la bienvenida al comunicador, recogió La Hora.

De esta manera, Viñuela llega a Chilevisión para asumir un nuevo desafío en la televisión abierta. Su incorporación había sido anticipada durante las últimas semanas por distintos antecedentes que lo vinculaban con la conducción del reality.

Finalmente, Chilevisión oficializó su llegada al programa. El animador se mostró ilusionado con esta nueva etapa y agradeció la cálida recepción que recibió por parte del equipo del matinal.

Casting de “Gran Hermano 3” ya tiene fecha

Además de confirmar su incorporación, José Miguel Viñuela entregó un dato clave para quienes buscan convertirse en participantes del reality.

El casting para la tercera temporada de “Gran Hermano Chile” se realizará el domingo 25 de octubre, entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Cabe recordar que Chilevisión ya había anunciado el regreso del reality, cuyo proceso de selección busca encontrar a los nuevos habitantes de la casa más famosa.

Por otra parte, Viñuela se prepara para asumir uno de los principales desafíos televisivos de su actual etapa profesional. Su llegada también marca su regreso a una señal de televisión abierta de mayor alcance.

Sin embargo, el animador continuará ligado a TV+, donde participa en el programa “Tal Cual”. Esto será posible debido a las condiciones establecidas en su vínculo contractual con Chilevisión.

Source Texto: La Nación / Foto: CHV
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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