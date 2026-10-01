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Gobierno condenó “cobardes ataques físicos” a estudiantes de la PUC en marcha de la Confech

La marcha comenzó a las 10:00 horas en Baquedano y tenía como punto final la Plaza de Los Héroes. Sin embargo, durante el recorrido se registraron diversos incidentes en las inmediaciones del Instituto Nacional y La Moneda. Según consignó 24Horas, uno de los episodios más graves ocurrió en las afueras de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde integrantes de los movimientos políticos universitarios de derecha Solidaridad y Movimiento Gremial realizaron una contraprotesta.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno condenó “cobardes ataques físicos” a estudiantes de la PUC en marcha de la Confech

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, condenó los “cobardes ataques físicos” a estudiantes de la Universidad Católica. Esto n el marco de una marcha de la Confech realizada este jueves por la Alameda.

La marcha comenzó a las 10:00 horas en Baquedano y tenía como punto final la Plaza de Los Héroes. Sin embargo, durante el recorrido se registraron diversos incidentes en las inmediaciones del Instituto Nacional y La Moneda.

Según consignó 24Horas, uno de los episodios más graves ocurrió en las afueras de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). En ese lugar, integrantes de los movimientos políticos universitarios de derecha Solidaridad y Movimiento Gremial realizaron una contraprotesta.

Un video registrado en el lugar muestra cómo los jóvenes fueron atacados con golpes, lanzamiento de objetos y pintura. Esto los obligó a ingresar al recinto universitario para resguardarse.

Pavez, a través de su cuenta de X, dijo que “la posibilidad de manifestarse libremente en Chile no da derecho a agredir ni a violentar a quien piensa distinto. Los cobardes ataques físicos a estudiantes de la UC (que incluyó a estudiantes mujeres) que estaban manifestando una posición distinta a la de los encapuchados son absolutamente inaceptables“.

Confech prepara movilización nacional por recortes: Cuestiona falta de diálogo de la ministra de Educación
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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