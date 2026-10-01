Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para quienes prefieren pescado en vez de carne

Para quienes prefieren el pescado antes que la carne, un tenedor libre puede ofrecer varias alternativas para disfrutar este producto de distintas maneras. Desde preparaciones peruanas hasta sushi y pescados calientes, existen buffets que permiten probar más de una opción durante la misma visita.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres evitar las carnes rojas o blancas, estas tres alternativas permiten encontrar preparaciones con pescado junto con ensaladas, pastas, sushi y otros acompañamientos. La idea es que el pescado no sea solamente una opción secundaria, sino parte importante del recorrido por el buffet.

Qué hacer en Santiago: salmón, sushi y cocina peruana en La Reina

Casa Valerio Tenedor Libre

Dirección: Avenida Larraín 6580, La Reina.

Casa Valerio es una de las alternativas que permite combinar preparaciones de pescado con otras opciones dentro de un mismo buffet. Su propuesta reúne gastronomía peruana, sushi, ensaladas, pastas y distintos platos calientes.

Entre las alternativas marinas destaca el salmón, que comparte espacio con ceviches y otras preparaciones. Esto permite que una persona que prefiere pescado pueda recorrer diferentes estaciones sin tener que limitarse a una sola preparación.

El buffet también incorpora sushi, por lo que es posible complementar el pescado con rolls y otras alternativas. Para quienes van en grupo, la variedad permite que el resto de los comensales pueda optar por carnes, parrilla u otros platos.

El restaurante está ubicado en Avenida Larraín 6580, La Reina, y funciona bajo modalidad de tenedor libre.

Qué hacer en Santiago: preparaciones de pescado y ceviches en Santiago Centro

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Olivo Limón es otra alternativa para quienes prefieren pescado. El buffet está enfocado principalmente en la gastronomía peruana y reúne diferentes preparaciones que permiten recorrer sabores del mar durante una misma comida.

Entre sus alternativas aparecen ceviches y preparaciones de pescado, además de sushi, pastas, ensaladas y otros platos de la cocina peruana. También se han destacado preparaciones como el chicharrón de pescado y platos de fondo elaborados con productos marinos.

La propuesta resulta especialmente útil para quienes quieren evitar las carnes, pero no desean limitarse exclusivamente a ensaladas. El pescado puede combinarse con ceviche, sushi, pastas y distintos acompañamientos.

Olivo Limón está ubicado en Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro. Actualmente funciona de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas, mientras que los domingos atiende hasta las 19:00 horas.

Qué hacer en Santiago: pescado, sushi y comida internacional

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior ofrece un buffet de comida internacional donde también existe una alternativa para quienes prefieren pescado en lugar de carne. Su propuesta reúne comida china, pastas, lasañas, sushi, pescado y otras preparaciones.

La ventaja está en que el pescado puede combinarse con diferentes acompañamientos durante la misma visita. También es posible optar por sushi, ensaladas, pastas u otras preparaciones del buffet.

De esta manera, no es necesario que toda la comida esté basada en pescado. Quienes lo prefieren pueden elegir las preparaciones marinas, mientras que otros integrantes del grupo pueden recorrer las estaciones de carnes, comida china o pastas.

El restaurante está ubicado en Portugal 198, Santiago Centro, y actualmente funciona con servicio de tenedor libre durante el almuerzo y también en horario de cena de lunes a sábado. Los domingos atiende durante el día.

Tres alternativas para quienes prefieren pescado

Los tenedores libres pueden ser una alternativa para quienes quieren disminuir o evitar el consumo de carne sin quedarse solamente con ensaladas.

Casa Valerio incorpora salmón, sushi y preparaciones peruanas; Olivo Limón suma pescados, ceviches y otras preparaciones de inspiración peruana; mientras Panda Junior ofrece pescado dentro de un buffet internacional que también incluye sushi, pastas y comida china.

La oferta puede variar según el día y las preparaciones disponibles en el buffet. Por eso, si buscas una preparación específica de pescado, conviene consultar directamente antes de asistir.