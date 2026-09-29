Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con opciones para personas que no comen carne

No todos los comensales buscan carnes cuando salen a comer. Para quienes prefieren pescados, mariscos, sushi, pastas, ensaladas u otras preparaciones, los tenedores libres pueden ofrecer varias alternativas en una misma visita.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres comer sin carne, existen buffets donde es posible recorrer distintas estaciones y encontrar opciones suficientes para armar una comida completa. Estas son tres alternativas que reúnen productos del mar, preparaciones vegetarianas y otros platos sin carne.

Qué hacer en Santiago: pescados, mariscos y ensaladas en Recoleta

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es una alternativa para quienes quieren encontrar distintas preparaciones dentro de un mismo buffet. Su propuesta reúne gastronomía peruana, china y chilena, distribuida en diferentes estaciones.

Para quienes no comen carne, el restaurante ofrece pescados, mariscos, ensaladas y diferentes acompañamientos, además de otras preparaciones que permiten armar un recorrido propio por el buffet.

La variedad también permite combinar platos de diferentes cocinas. Se puede comenzar con alguna preparación marina y continuar con ensaladas, acompañamientos o platos de inspiración asiática.

El restaurante funciona bajo modalidad de tenedor libre y está ubicado en Artesanos 681, Recoleta.

Qué hacer en Santiago: ceviches, pescados y mariscos en Ñuñoa

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Pachamama Tenedor Libre es otra alternativa para quienes prefieren evitar las carnes. Su buffet de inspiración peruana incluye ceviches, pescados, mariscos y ensaladas, además de acompañamientos y otras preparaciones.

La propuesta permite optar por distintos sabores durante una misma visita. Por ejemplo, una persona puede comenzar con ceviche y productos del mar, continuar con ensaladas y acompañamientos y dejar para el final alguno de los postres disponibles.

Esto también puede ser útil cuando un grupo reúne personas con preferencias alimentarias diferentes. Mientras algunos pueden elegir carnes, quienes no las consumen tienen otras estaciones para recorrer.

El local está en Antonio Varas 2207, Ñuñoa, y actualmente funciona desde las 12:30 horas. De lunes a sábado permanece abierto hasta la medianoche y los domingos hasta las 23:00 horas.

Qué hacer en Santiago: sushi, ceviches, pastas y ensaladas en Santiago Centro

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Olivo Limón ofrece un buffet con una propuesta amplia, en la que también hay alternativas para quienes no consumen carne. Entre ellas aparecen ceviches, sushi, pastas, ensaladas y diferentes preparaciones de la gastronomía peruana.

La variedad permite cambiar de estilo durante la comida. Una persona puede comenzar con sushi o ceviche, continuar con alguna pasta y complementar el plato con ensaladas y otros acompañamientos.

El restaurante también incorpora pescados y mariscos dentro de su propuesta, por lo que quienes sí consumen productos del mar tienen todavía más alternativas para elegir.

Olivo Limón está ubicado en Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro, y actualmente atiende de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas. Los domingos funciona hasta las 19:00 horas.

Opciones para comer sin carne

Los tenedores libres pueden ser una alternativa práctica para quienes no comen carne, especialmente cuando el buffet reúne productos del mar, sushi, ensaladas, pastas y acompañamientos.

Foodlays, Pachamama y Olivo Limón tienen propuestas diferentes, pero comparten la posibilidad de encontrar varias preparaciones que no dependen de las carnes para completar una comida.

Eso sí, quienes sigan una dieta vegetariana o vegana estricta deberían consultar directamente por los ingredientes de cada preparación. Algunos platos que no contienen carne pueden incluir pescado, mariscos, huevo, lácteos u otros ingredientes de origen animal.