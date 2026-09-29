“Pollo” Valdivia sorprende a Sergio Lagos al preguntarle por su vida personal: el músico respondió con potente frase

Juan Carlos “Pollo” Valdivia protagonizó una distendida conversación con Sergio Lagos en Algo personal, de TV+. Durante el encuentro, el conductor destacó la energía y las múltiples facetas del rostro de Canal 13.

Lagos, de 53 años, se encuentra preparando un concierto con versiones propias de clásicas canciones populares. En ese contexto, Valdivia le hizo una particular observación sobre su personalidad y ritmo de trabajo, recogió La Cuarta.

“Me abruma tu carencia de energía al lado de la tuya, deberías ser donante de energía”, comentó Valdivia. Luego, le lanzó directamente: “Tú tienes déficit atencional, po’”.

“Total, po’, hueón, obvio”, respondió Lagos.

A continuación, Valdivia destacó que el déficit atencional puede ser entendido de otra manera y vinculó esa característica con la capacidad de Lagos para desarrollar distintos proyectos.

“Esa cosa que antes era muy mal vista, y ahora se entienda que, más que un defecto, es una cualidad que te genera esto de tener múltiples puntos de atención que, si los tienes bien manejados y ordenados, te puede permitir lo que haces tú: polifuncional, po’. Además, investigas, estás comprometido y haces el vínculo emocional con los involucrados, ¡qué fuerza que tienes, Sergio!”, señaló.

“Pollo” Valdivia llevó la conversación hacia el plano personal

Posteriormente, Valdivia quiso profundizar en la vida personal de Sergio Lagos y planteó una reflexión sobre el costo de mantener múltiples actividades.

“¿Pero qué has perdido, Sergio?”, le preguntó.

“¡¿Perdido?!”, reaccionó Lagos.

“Sí, porque, en el fondo, cuando hace mucho, de repente descuida otras cosas”, planteó Valdivia.

Luego, el conductor aclaró que no buscaba entrar directamente en asuntos personales. Sin embargo, reflexionó sobre cómo la dedicación a distintos proyectos puede afectar otros ámbitos de la vida.

“Y no quiero entrar en terrenos personales porque no soy de esa onda; pero sí siento que muchas veces que, en la urgencia por vivir, hacerlas todas no se puede, po’, y de repente uno dice ‘oh, me descuidé acá’ o ‘no estuve donde tenía que estar acá’. Siempre hay que perder un poco para ganar, no es win-win, no funciona así: siempre hay una pérdida para lograr un propósito. Y te veo súper encumbrado… Entonces, ¡caramba, los afectos se pueden ver afectados!”, sostuvo.

Sergio Lagos habló sobre el amor y sus decisiones

Ante la reflexión de Valdivia, Lagos respondió que la vida no funciona de manera automática y entregó su propia mirada sobre el amor.

“Sí, la vida es así… Pero el amor es un error también, como dice esa canción de Alejandro Gómez; y las cosas no son automáticas, ni la vida es un delivery”, afirmó.

“¿Pero no te pasa la cuenta?”, preguntó Valdivia.

“No”, respondió Lagos.

Luego, ante la posibilidad de que algunas personas terminen lamentando haber descuidado a sus familias, el animador reconoció que siente que le faltan horas para desarrollar todo lo que le interesa.

“Me faltan horas. Me gusta demasiado todo. Me gusta mucho la vida. Pero como ‘My way’, o sea, cada cual tiene una forma, una manera, y lo mejor, y lo único que me atrevería a recordarle al mundo, es que hay que hacer todo lo que uno siente debe ser. Y a veces hay que estar dispuesto a perderlo todo por escucharse a uno mismo e ir hacia adelante, con pasión y convicción”, cerró.